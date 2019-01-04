04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Sezonun ikinci yarısı için 'da kamp yapan , günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde konakladıkları otelin salonunda gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde saat 11.00'da başlayan antrenmanda salonda denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


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