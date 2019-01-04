04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Tolga Ciğerci kampa götürülmedi

Tolga Ciğerci kampa götürülmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Sezon başında transfer edilen , Belek kampı kadrosunda da yer almadı.

Tecrübeli oyuncu ile henüz yollar ayrılmasa da gözden çıkarıldığı kesinleşti. Tolga, ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle ilk yarıyı tedaviyle geçirmişti.
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