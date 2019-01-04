Tolga Ciğerci kampa götürülmedi

Sezon başında transfer edilen Tolga Ciğerci, Belek kampı kadrosunda da yer almadı.

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Tecrübeli oyuncu ile henüz yollar ayrılmasa da gözden çıkarıldığı kesinleşti. Tolga, ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle ilk yarıyı tedaviyle geçirmişti.