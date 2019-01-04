04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması

Sadık Çiftpınardan transfer açıklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Yeni Malatyasporlu , isminin ve ile anılmasıyla ilgili konuştu.

Başarılı stoper, "İki büyük camia benimle ilgileniyor. Benim adıma gurur verici bir şey. Süreci benden önce değerlendirecek bir yönetim, bir başkanımız var. Kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi kararı verecekler. Ben şu an işime odaklandım ve çalışıyorum. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

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