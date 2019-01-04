Sadık Çiftpınardan transfer açıklaması

04 Ocak 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili konuştu.
Başarılı stoper, "İki büyük camia benimle ilgileniyor. Benim adıma gurur verici bir şey. Süreci benden önce değerlendirecek bir yönetim, bir başkanımız var. Kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi kararı verecekler. Ben şu an işime odaklandım ve çalışıyorum. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!