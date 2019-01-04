04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ali Şen: Transferi Türkiye'den yapın

Ali Şen: Transferi Türkiyeden yapın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Efsane başkan , ara transferde yurt içinden oyuncu alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

"Devre arasında Avrupa' dan alacağınız oyuncu, kendi takımına faydalı olmayacağı için bırakılır. F.Bahçe, transferi Türkiye'de arasın" diyen Şen, sarı-lacivertli takımın 2. yarıda 17'de 17 yapıp şampiyon olabileceğini iddia etti.
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