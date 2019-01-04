Ali Şen: Transferi Türkiyeden yapın

Efsane başkan Ali Şen, ara transferde yurt içinden oyuncu alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

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"Devre arasında Avrupa' dan alacağınız oyuncu, kendi takımına faydalı olmayacağı için bırakılır. F.Bahçe, transferi Türkiye'de arasın" diyen Şen, sarı-lacivertli takımın 2. yarıda 17'de 17 yapıp şampiyon olabileceğini iddia etti.