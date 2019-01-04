Ali Şen: Transferi Türkiyeden yapın

04 Ocak 2019, Cuma
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Ali Şen: Transferi Türkiye'den yapın
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Efsane başkan Ali Şen, ara transferde yurt içinden oyuncu alınmasının daha doğru olacağını söyledi.
"Devre arasında Avrupa' dan alacağınız oyuncu, kendi takımına faydalı olmayacağı için bırakılır. F.Bahçe, transferi Türkiye'de arasın" diyen Şen, sarı-lacivertli takımın 2. yarıda 17'de 17 yapıp şampiyon olabileceğini iddia etti.
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