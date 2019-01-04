Fenerbahçe Bekonun rakibi Baskonia

THY Avrupa Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler 16. hafta maçında İspanyol ekibini ağırlayacak. Kanarya kazanırsa üst üste 12. zaferini alacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında bugün İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak. Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı. Fenerbahçe'de Tyler Ennis dışında sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor.

27. RANDEVU

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle şu ana kadar 26 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 11'inden galibiyetle ayrılan Fenerbahçe 15 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştı.

OBRADOVIC'TEN ÇAĞRI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Baskonia maçı öncesi resmi siteye açıklamada bulundu. Sırp hoca, "Yeni yılda yeni duygularla bu maça çıkacağız. EuroLeague'de hiçbir maçın kolay olmadığını bilerek ikinci yarının ilk mücadelesini oynayacağız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl onlarla Play-off'ta karşılaşmıştık. bu nedenle ne kadar kaliteli bir ekip olduklarını biliyoruz. Taraftarımızdan yine destek bekliyoruz" dedi.

"UZUN YILLAR FENERBAHÇE'DEYİM"

Fenerbahçe Beko'lu Sırp basketbolcu Guduric, uzun yıllar sarı-lacivert formayı giymek istediğini bildirdi. Ülkesinde yayın yapan 'Sport Klub' sitesine konuşan Guduric, takım olarak iyi oynadıklarını ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Geçen sezon F.Bahçe ile 10 yıllık sözleşme imzalayabileceğimi söylemiştim, zira kulüpteki insanlar beni çok etkilemişti. Aynı hislerim hala geçerli. Kendimi uzun süre F.Bahçe'de görüyorum" dedi.