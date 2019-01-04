04 Ocak 2019, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko: 96 - Baskonia: 87

Fenerbahçe Beko Matadorlara parkeyi dar etti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.01.2019

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Beko, konuk ettiği temsilcisi 'yı 96-87 yenerek liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla üst üste 12'inci, toplamda 15. galibiyetini elde etti. temsilcisi ise 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan , Janning'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 14-12 üstün geçti. Hücum ribauntlarında üstünlük kuran İspanyol ekibi karşısında Melli ve Sloukas'la üç sayılık basketler üreten Beko, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

1. : FENERBAHÇE 27 - BASKONIA 25
2. PERİYOT: FENERBAHÇE 42 - BASKONIA 39
3. PERİYOT: FENERBAHÇE 74 - BASKONIA 63
MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 96 - BASKONIA 87

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, 15. dakikada farkı 6 sayıya (38-32) çıkardı. Uzun oyuncularıyla pota altından sayılar üreten rakibine Melli'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumda temposunu arttıran ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 26. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 69-48. Hücumda ve savunmada oyun konsantrasyonu düşen sarı-lacivertli ekip karşısında kolay sayılar bulan Baskonia, 29. dakikada farkı 11 sayıya (72-61) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-65 üstün girdi.

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Shields'in etkili oyunuyla Baskonia 35. dakikada farkı 1 sayıya (82-81) düşürdü. Taraftar desteğini arkasına alan ve serbest atışlardan sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, Guduric'in üç sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 92-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

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