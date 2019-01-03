03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Henri Bienvenu, Hatayspor kampında

Eski Fenerbahçeli tekrar Türkiyede
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

'de daha önce ve forması giyen Kamerunlu oyuncu , 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kampına katıldı.

Hatayspor'un 'ye davet ettiği Bienvenu, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkmak için 'ya geldi.

Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı bildirildi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Murat Bereket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyen Bienvenu'nun transferinin henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.

Oyuncunun Antalya kampında antrenmanlara çıkacağını ifade eden Bereket, "Bienvenu'yu henüz etmedik. Kendisini takımımızla antrenmanlara çıkartacağız. Eğer teknik heyetimiz yeterli görürse ve sağlık kontrollerinden problemsiz geçerse, transfer gerçekleşebilir. Kendisi de bu şartlarda denenmeyi kabul ederek geldi." diye konuştu.

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