Henri Bienvenu, Hatayspor kampında
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor forması giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un kampına katıldı.
Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkmak için Antalya'ya geldi.
Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı bildirildi.
Hatayspor Basın Sözcüsü Murat Bereket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyen Bienvenu'nun transferinin henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.
Oyuncunun Antalya kampında antrenmanlara çıkacağını ifade eden Bereket, "Bienvenu'yu henüz transfer etmedik. Kendisini takımımızla antrenmanlara çıkartacağız. Eğer teknik heyetimiz yeterli görürse ve sağlık kontrollerinden problemsiz geçerse, transfer gerçekleşebilir. Kendisi de bu şartlarda denenmeyi kabul ederek geldi." diye konuştu.
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