04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Janssen geri dönüyor

Janssen geri dönüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giyen Hollandalı forvet Vincent Janssen sahalara geri dönüyor.

İngiliz , Vincent Janssen'in uzun süren sakatlığının ardından Tottenham'ın rezerv takımının pazartesi günü ile oynayacağı maçta forma giyebileceğini açıkladı. 24 yaşındaki Hollandalı golcünün, 'ye geri dönmeyi planladığı da iddia edildi. Ancak bu ihtimal çok zor. Zira Janssen, ayağındaki sakatlık nedeniyle 1 yılı aşkın süredir oynamıyor.
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