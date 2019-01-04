04 Ocak 2019, Cuma
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Janssen geri dönüyor
Giriş Tarihi: 03.01.2019
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Hollandalı forvet Vincent Janssen sahalara geri dönüyor.
İngiliz Sky Sports, Vincent Janssen'in uzun süren sakatlığının ardından Tottenham'ın rezerv takımının pazartesi günü Liverpool ile oynayacağı maçta forma giyebileceğini açıkladı. 24 yaşındaki Hollandalı golcünün, Fenerbahçe'ye geri dönmeyi planladığı da iddia edildi. Ancak bu ihtimal çok zor. Zira Janssen, ayağındaki sakatlık nedeniyle 1 yılı aşkın süredir oynamıyor.
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