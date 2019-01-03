03 Ocak 2019, Perşembe
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Yasin Öztekin bilmecesi!
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Göztepe'de forma giyen eski Galatasaraylı Yasin Öztekin’e transfer teklifi yapıldığı iddia edilmişti.
Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı. Teknik heyetin verdiği transfer listesinde Yasin'in olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncu için Göztepe'ye affedilen Aatıf Chahechouhe'yu takas olarak teklif ettiği ileri sürülmüştü. Yasin Öztekin, Göztepe formasıyla Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta 7 gol, 2 asistle parlak bir performans sergiledi.
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