03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Yasin Öztekin bilmecesi!

Yasin Öztekin bilmecesi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Göztepe'de forma giyen eski Galatasaraylı ’e transfer teklifi yapıldığı iddia edilmişti.

Ancak sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı. Teknik heyetin verdiği transfer listesinde Yasin'in olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncu için Göztepe'ye affedilen Aatıf Chahechouhe'yu takas olarak teklif ettiği ileri sürülmüştü. , Göztepe formasıyla Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta 7 gol, 2 asistle parlak bir performans sergiledi.

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