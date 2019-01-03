03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini sürdürme peşinde

Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürme peşinde
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Basketbol Takımı, THY 16. hafta maçında yarın temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan , son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.

Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı.

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