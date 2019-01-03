03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar onay bekliyor

Sadık onay bekliyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

Sportif Direktörü Ravcı, için, “Yönetim, gelen teklifleri değerlendiriyor. Şartlar uyarsa transferine izin verilir” dedi

Stoper 'ın transferi için 'un onayı bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, ve 'ın talip olduğu 26 yaşındaki oyuncunun kampa katılacağını belirterek, "Kadromuzdaki oyuncularımızın teklifler alması ebetteki bizleri gururlandırıyor. Başkanımızın da açıklaması var. Değerini bulan, kulübümüze katkı sağlayacak transferlere her zaman açığız. Sadık Çiftpınar, yaklaşık 5 sezondur kadromuzda olan ve artık bizim öz evladımız gibi sevdiğimiz bir kardeşimiz. Bilindiği gibi kendisine ciddi teklifler var ve bu teklifleri yönetimimiz değerlendiriyor. Eğer şartlar uygun olursa Sadık transferine izin verilebilir" diye konuştu. Fenerbahçe'nin Sadık transferini 1-2 gün içinde sonuçlandırıp, Belek kampına dahil etmesi bekleniyor.

Sadık, ilk yarıda 16'sı Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 17 maçta görev yaptı. Gol ve asist katkısı yapamadı.

EROL BULUT: ÇOK GELİŞTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sadık bizimle birlikte çıkış yaptı, gelişti. Şimdi iyi bir noktaya geldi. Ancak İstanbul takımlarına gittiğinde kendisini daha da geliştirmesi gerek. İstanbul takımları kötü durumda belki ama Anadolu ekipleri de kendilerini geliştirdi.Sağ ayaklı ama sol stoper oynuyor. Sol ayağını her geçen hafta geliştirdi. Bireysel çalışmalar yaptık. Üzerine koyabilir. Sadece savaşan bir oyuncu değil oyun kurmaya yönelik iyi gelişimleri de var" dedi.

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