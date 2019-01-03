03 Ocak 2019, Perşembe
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Visca için taktik savaşı
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe'nin Edin Visca ısrarı devam ediyor.
Yanal'ın çok değer verdiği Boşnak oyuncu için yönetim nabız yoklamıştı. Bu transferde M. Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Eğer çok yüksek bir bonservis bedeli talep edilirse Visca'dan vazgeçilecek. Ancak makul bir fiyat halinde pazarlık aşamasına geçilecek. F.Bahçe'nin hedefi ise miktar para ve Ozan Tufan'ı Başakşehir'e vererek bu transferi gerçekleştirmek.
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