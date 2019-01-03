03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Visca için taktik savaşı

Visca için taktik savaşı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'nin Edin ısrarı devam ediyor.

Yanal'ın çok değer verdiği Boşnak oyuncu için yönetim nabız yoklamıştı. Bu transferde M. 'in tavrı belirleyici olacak. Eğer çok yüksek bir bonservis bedeli talep edilirse 'dan vazgeçilecek. Ancak makul bir fiyat halinde pazarlık aşamasına geçilecek. F.Bahçe'nin hedefi ise miktar para ve 'ı Başakşehir'e vererek bu transferi gerçekleştirmek.
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