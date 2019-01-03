03 Ocak 2019, Perşembe
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Mauricio Isla imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla’nın kız arkadaşı Gala Caldirola, Instagram hesabından Isla’nın kendisine evlilik teklifi yaptığını, kendisinin de ‘evet’ dediğini açıkladı.
İspanyol model yaptığı paylaşımda, "2018 bizim için unutulmaz bir yıl oldu. Kızımız dünyaya geldi. 2019'a girerken ise aşkım, hayatın geri kalanını beraber yaşamayı teklif etti. Evet, evet seninle evlenirim!" sözlerini kullandı.
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