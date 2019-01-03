03 Ocak 2019, Perşembe
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Skrtel önünü görmek istiyor
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel’in aklı transferde...
Slovak stoperin, menajeri aracılığıyla yönetime, "Benimle devam edecekseniz bir an önce teklifinizi yapın. Yoksa başka kulüplerle görüşmelere başlayacağım" presi yaptığı belirtiliyor. Ancak 34 yaşındaki Skrtel için henüz bir karar verilmedi.
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