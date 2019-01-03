03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Skrtel önünü görmek istiyor

Skrtel önünü görmek istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ’in aklı transferde...

Slovak stoperin, menajeri aracılığıyla yönetime, "Benimle devam edecekseniz bir an önce teklifinizi yapın. Yoksa başka kulüplerle görüşmelere başlayacağım" presi yaptığı belirtiliyor. Ancak 34 yaşındaki Skrtel için henüz bir karar verilmedi.
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