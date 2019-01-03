03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Diego'nun yeni adresi ABD

Diegonun yeni adresi ABD
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

İki sezon forması giyen ’ın yeni adresi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin ardından ülkesi 'da 3 yıl Flamengo forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Orlando City ile anlaştı. Sambacı'nın MLS takımıyla 3 senelik sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
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