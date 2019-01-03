03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Lille Benzia’yı geri istemiyor

Lille Benzia’yı geri istemiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Fransızlar, “Fener, ’yı göndermek istedi, Lille kabul etmedi” dedi

İlk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Yassine için 'dan flaş bir iddia geldi. La Voix du Nord gazetesi, "Türkler, Benzia'yı geri göndermek istedi. Ama Lille Başkanı Gerard Lopez kabul etmedi" dedi.

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