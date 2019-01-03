Aatif ve Dirar döndü

Geçen hafta affedilen iki futbolcu yaklaşık 3.5 ay sonra yeniden takımla çalıştı. İkili antrenmanda hırslı göründü

Affedilen Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da dünkü antrenmanda yer aldı. İki oyuncu yaklaşık 3.5 ay aradan sonra tekrar takımla çalışırken, hırslı oldukları gözlendi. Teknik direktör Ersun Yanal iki oyuncuyla antrenmandan önce bir görüşme yaparak geçmişi unutmalarını isterken, yeni dönemde kendilerinden çok şey beklediğini anlattı. Haklarında transfer ve takas iddiaları da bulunan Aatıf Chahechouhe ile Dirar'ın kalmaları halinde ikinci yarıda takıma önemli güç katması bekleniyor.