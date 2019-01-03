03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Aatif ve Dirar döndü

Aatif ve Dirar döndü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Geçen hafta affedilen iki futbolcu yaklaşık 3.5 ay sonra yeniden takımla çalıştı. İkili antrenmanda hırslı göründü

Affedilen Aatıf Chahechouhe ve da dünkü antrenmanda yer aldı. İki oyuncu yaklaşık 3.5 ay aradan sonra tekrar takımla çalışırken, hırslı oldukları gözlendi. Teknik direktör iki oyuncuyla antrenmandan önce bir görüşme yaparak geçmişi unutmalarını isterken, yeni dönemde kendilerinden çok şey beklediğini anlattı. Haklarında transfer ve takas iddiaları da bulunan Aatıf Chahechouhe ile Dirar'ın kalmaları halinde ikinci yarıda takıma önemli güç katması bekleniyor.

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