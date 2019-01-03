03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: İkinci devreyi değil sezonu açıyoruz!

Ersun Yanal: İkinci devreyi değil sezonu açıyoruz!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

F.Bahçe ikinci yarı için topbaşı yaptı. Yanal, “Sezon şimdi başlıyor” dedi

Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan sezonun ikinci devresi için topbaşı yaptı. 'nde toplanan Sarı-Lacivertliler bugün kamp için 'ya gidecek. Futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik direktör beyaz bir sayfa açtıklarının vurgusunu yaptı. Tecrübeli hoca, "Bugün ikinci devreyi değil, sezonu açıyoruz. Önümüzde uzun bir maraton var. Bizden beklenen performansı göstererek taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" ifadesini kullandı. İlk çalışmada futbolcuların çok hırslı olması dikkatleri çekti.

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