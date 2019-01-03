03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ighalo için tüm gözler FIFA’da!

Ighalo için tüm gözler FIFA’da!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

’nin istediği Nijeryalı futbolcu, Yatai’den ayrılmak için ’ya başvurdu

Forvet transferinde 'nin listesinde üst sıralarda yer alan Odion Ighalo konusunda önemli bir gelişme yaşandı. kulübü Yatai'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Nijeryalı yıldız, 'ya başvurdu. Ighalo, bonservisini alıp Yatai ile bağlarını koparmak istiyor.

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