03 Ocak 2019, Perşembe
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Ighalo için tüm gözler FIFA’da!
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe’nin istediği Nijeryalı futbolcu, Yatai’den ayrılmak için FIFA’ya başvurdu
Forvet transferinde Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Odion Ighalo konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çin kulübü Yatai'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Nijeryalı yıldız, FIFA'ya başvurdu. Ighalo, bonservisini alıp Yatai ile bağlarını koparmak istiyor.
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