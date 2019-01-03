Ighalo için tüm gözler FIFA’da!

Fenerbahçe’nin istediği Nijeryalı futbolcu, Yatai’den ayrılmak için FIFA’ya başvurdu

Forvet transferinde Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Odion Ighalo konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Çin kulübü Yatai'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı alan Nijeryalı yıldız, FIFA'ya başvurdu. Ighalo, bonservisini alıp Yatai ile bağlarını koparmak istiyor.