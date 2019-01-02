02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Volkan Demirel sessizliğini bozuyor

Volkan Demirel sessizliğini bozuyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

'de kodro dışı bırakılan isimler arasında yer alan kaleci , perşembe günü basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.

Volkan Demirel'den açıklama: "3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim."

Volkan Demirel affedildi

İşte Volkan Demirel'in paylaşımı;

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