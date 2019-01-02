02 Ocak 2019, Çarşamba
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Volkan Demirel sessizliğini bozuyor
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan Volkan Demirel sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de kodro dışı bırakılan isimler arasında yer alan kaleci Volkan Demirel, perşembe günü basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.
Volkan Demirel'den açıklama: "3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim."
İşte Volkan Demirel'in paylaşımı;
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