03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Brugge Dirar'dan vazgeçti

Brugge Dirardan vazgeçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Brugge'ün ’ın transferinden vazgeçtiği bildirildi.

ekibinin, Faslı oyuncunun mevkisi olan sağ beke takım içinden çözüm bulacağı ve transferdeki enerjisini başka alanlara kaydıracağı ifade edildi. Yanal da Dirar'dan yararlanmak istiyordu.
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