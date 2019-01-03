03 Ocak 2019, Perşembe
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Belek kampı başlıyor
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te özel uçakla kamp için Antalya Belek'e gidecek.
9 gün boyunca burada çalışacak olan takım, 11 Ocak'ta Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynayacağı özel maçın ardından aynı gece İstanbul'a dönecek.
Tatil sonrası yeniden işbaşı yapan oyuncular bugün testten geçecek.
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