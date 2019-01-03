03 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Belek kampı başlıyor

Belek kampı başlıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Sarı-lacivertliler bugün saat 15.00'te özel uçakla kamp için Belek'e gidecek.

9 gün boyunca burada çalışacak olan takım, 11 Ocak'ta Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynayacağı özel maçın ardından aynı gece 'a dönecek.

Tatil sonrası yeniden işbaşı yapan oyuncular bugün testten geçecek.

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