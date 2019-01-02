02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan sarı lacivertli taraftarlara mesaj

Ersun Yanaldan taraftara mesaj
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019

, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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