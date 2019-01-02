02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'dan sarı lacivertli taraftarlara mesaj
Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabı üzerinden sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Fenerbahçe camiasının çok büyük olduğunu vurgulayan Yanal yaptığı paylaşımda, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız! İnan Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Ersun Yanal'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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