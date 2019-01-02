02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Tufan: Gerçekten çok sıkıldım

Ozan Tufan: Gerçekten çok sıkıldım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.01.2019

’de geleceği belirsizliğini koruyan , “Geleceğimle ilgili belirsizlik var. Gerçekten sıkıldım” dedi..

'de kadro dışı kalan ve yönetimin affetmediği 'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun yakın çevresine "Geleceğim ile ilgili belirsizlik beni mental açıdan yoruyor... Affedilmek ya da transferimde kolaylık sağlanmasını istiyorum. Gereken fedakarlık neyse yapmaya hazırım. kariyerime devam etmek istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.. Bilindiği gibi 'ın çalıştırdığı , Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak Sarı-Lacivertliler'den herhangi bir açıklama gelmemişti.

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