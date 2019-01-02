Ozan Tufan: Gerçekten çok sıkıldım

Fenerbahçe’de geleceği belirsizliğini koruyan Ozan Tufan , “Geleceğimle ilgili belirsizlik var. Gerçekten sıkıldım” dedi..

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yönetimin affetmediği Ozan Tufan'ın moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun yakın çevresine "Geleceğim ile ilgili belirsizlik beni mental açıdan yoruyor... Affedilmek ya da transferimde kolaylık sağlanmasını istiyorum. Gereken fedakarlık neyse yapmaya hazırım. Futbol kariyerime devam etmek istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.. Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış ancak Sarı-Lacivertliler'den herhangi bir açıklama gelmemişti.