02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Aatıf-Yasin Öztekin takası

Aatıf-Yasin Öztekin takası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Sarı-Lacivertliler Faslı yıldız Aatif’a karş-ı lık, ’den ’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

'de çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertliler'in 'nin takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi... 'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan Göztepe, Sarı-Lacivertliler'den Aatıf Chahechouhe'yu istedi... Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde affedilen Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan ekibinin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Fenerbahçe'de forma giyen Faslı yıldız 'nun da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.

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