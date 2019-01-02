Aatıf-Yasin Öztekin takası

Sarı-Lacivertliler Faslı yıldız Aatif’a karş-ı lık, Göztepe’den Yasin Öztekin’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertliler'in Göztepe'nin takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi... Yasin Öztekin'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan Göztepe, Sarı-Lacivertliler'den Aatıf Chahechouhe'yu istedi... Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde affedilen Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan İzmir ekibinin olumlu yanıt aldığı bildirildi. Fenerbahçe'de forma giyen Faslı yıldız Aatif Chahechouhe'nun da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi.