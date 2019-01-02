02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fabregas'ta Milan engeli

Fabregasta Milan engeli
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.01.2019

İngiliz ekibinde yedek kulübesine hapsolan 31 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı. , “ onu istiyor ancak çabuk olmalı. F.Bahçe,Fabregas ile ilk görüşmeyi çoktan yaptı” yazdı

Sarı-lacivertlilerde başkan , teknik direktör 'ın imza töreninde, transferlerle ilgili iddialı ifadeler kullanmıştı. Ali Koç'un "Gözümüzü karartacağız" sözleri üzerine Kanarya 'marka' isimlerin peşine düştü. Bunlardan biri de . Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İspanyol futbolcu Chelsea'de yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin gözüne bir türlü giremedi. Sarri "Kalmasını isterim" demesine rağmen 31 yaşındaki oyuncuya fazla şans vermiyor. Fabregas da bu gelişme üzerine ayrılık kararı aldı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Cecs Fabregas, devre arasında Chelsea'den ayrılarak düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe ve da İspanyol yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip eden iki kulüp. İtalyan medyası, Milan'ı bu transferde Fenerbahçe konusunda uyardı. Çıkan haberlerde "Milan, Fabregas'ı istiyor ancak ekibinin yöneticileri, Londra'da görüşme yaptı bile" ifadelerini kullanıldı. Kanarya için bu transferi en zorlayıcı kısım Fabregas'ın astronomik ücreti. 10 milyon euro'nun üzerinde kazanan oyuncu için sponsor formülü devreye sokulacak

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