Fenerbahçeden Ceccherini bombası

Fenerbahçe'den Ceccherini bombası
Fenerbahçe Fiorentina'nın 26 yaşındaki stoperine kanca attı. Sadece 4 maçta forma giyebilen Ceccherini’de rakip Frosinone
Kanar'ya stoper hattını güçlendirmek için transfere yöneldi.
Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son ismin Federico Ceccherini olduğu öğrenildi.
Crotone'den Fiorentina'ya transfer olmasına rağmen Mor Menekşelerde istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki oyuncu devre arasında takımından ayrılabilir.
Sarı-lacivertliler gelişmeleri yakından takip ederken Ceccherini'yi Frosinone de istiyor.
1.87 boyundaki stoper için Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Çizme'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.
İtalyan oyuncunun Fiorentina ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Kanarya ilk olarak kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacak.
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