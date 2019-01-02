02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Ceccherini bombası

Fenerbahçeden Ceccherini bombası
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 01.01.2019

'nın 26 yaşındaki stoperine kanca attı. Sadece 4 maçta forma giyebilen Ceccherini’de rakip Frosinone

Kanar'ya stoper hattını güçlendirmek için transfere yöneldi.

Sarı-lacivertlilerin gündemine giren son ismin Federico Ceccherini olduğu öğrenildi.

Crotone'den 'ya olmasına rağmen istediği süreleri alamayan 26 yaşındaki oyuncu devre arasında takımından ayrılabilir.

Sarı-lacivertliler gelişmeleri yakından takip ederken Ceccherini'yi Frosinone de istiyor.

1.87 boyundaki stoper için 'nin kısa süre içinde Çizme'ye çıkarma yapacağı öğrenildi.

İtalyan oyuncunun Fiorentina ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor. Kanarya ilk olarak kiralama formülüyle İtalyan ekibinin kapısını çalacak.

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