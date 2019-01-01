Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.

Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.