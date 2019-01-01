01 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak

F.Bahçede ikinci yarı hazırlıkları başlıyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 01.01.2019

Futbol Takımı, 'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın 'da başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.

'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için 'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.

Kamp programı dahilinde 'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından 'a dönecek.

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile son 16 turunda oynayacak.


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