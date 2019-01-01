Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 gün izin yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yarın toplanacak sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirecek. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.
Kamp programı dahilinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak'ta hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!