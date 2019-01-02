02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Fenerbahçede ikinci yarı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

Futbol Takımı, 'in ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İki gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, hücum ve defans organizasyonlarının ardından yapılan soğuma idmanıyla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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