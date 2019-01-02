Fenerbahçede ikinci yarı hazırlıkları

02 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 02.01.2019
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
İki gruba ayrılan futbolcuların dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, hücum ve defans organizasyonlarının ardından yapılan soğuma idmanıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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