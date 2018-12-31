31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Slimani gemileri yaktı

Slimani gemileri yaktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2018

İlk yarıda büyük bir hayal kırıklığı yaratan Cezayir li yıldız ayrılık kararını bildirdi. Yönetim de ayrılığa çok sıcak bakıyor

Ligin ilk yarısını sadece 1 golle tamamlayan ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Herkes yönetiminin ayrılık için bir adım atacağını düşünürken, Cezayirli yıldızdan hamle geldi. Slimani, menajeri aracılığıyla sportif direktör Damien Comolli'yle temasa geçti ve ayrılık isteğini iletti.

SÜREÇ BAŞLADI

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe cephesi de bu isteği olumlu karşıladı ve ayrılık süreci resmen başladı. Leicester City ile temasa geçecek olan yönetim, Slimani'yi geri göndermeye çalışacak.

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