Slimani gemileri yaktı

İlk yarıda büyük bir hayal kırıklığı yaratan Cezayir li yıldız ayrılık kararını bildirdi. Yönetim de ayrılığa çok sıcak bakıyor

Ligin ilk yarısını sadece 1 golle tamamlayan ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı... Herkes Fenerbahçe yönetiminin ayrılık için bir adım atacağını düşünürken, Cezayirli yıldızdan hamle geldi. Slimani, menajeri aracılığıyla sportif direktör Damien Comolli'yle temasa geçti ve ayrılık isteğini iletti.



SÜREÇ BAŞLADI



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe cephesi de bu isteği olumlu karşıladı ve ayrılık süreci resmen başladı. Leicester City ile temasa geçecek olan yönetim, Slimani'yi geri göndermeye çalışacak.