31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Comolli’nin gözü Rojo’da

Comolli’nin gözü Rojo’da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2018

saha transferi için İng-il tere’ye gidecek olan M.United’ın stoperi için de temasta bulunacak

'de teknik patron 'ın isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper için arayışlar devam ediyor. saha transferi için 'ye gidecek olan , M.United'ın stoperi için de temasta bulunacak. 'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Rojo'nun, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediği biliniyor

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