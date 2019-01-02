02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Bounedjah, Slimani yüzünden transferden vazgeçti

Slimani yüzünden transferden vazgeçti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.01.2019

'ye büyük beklentilerle edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani’nin durumu vatandaşına olumsuz anlamda ilham kaynağı oldu.

'nde formasını giydiği takımıyla 13 maçta 26 gol atarak gol krallığında açık ara önde giden Cezayirli forvet , Slimani yüzünden olmaya cesaret edemiyor!

Cezayir'in Echorouk gazetesinin haberine göre, Avrupa'nın birçok ekibinden transfer teklifi alan Bounedjah, bu transfer tekliflerini Slimani yüzünden geri çeviriyor.

Echorouk gazetesinin 'Bounedjah, Slimani'nin yaşadıklarından korkuyor' başlığıyla yayınladığı haberde vatandaşının 'de yaşadığı sıkıntılı günler sebebiyle Avrupa'ya transfer olmaktan çekindiği kaleme alındı.

Cezayir 'nın son dört maçında üç gol atan Bounedjah milli takımı son dönemde sırtlayan isimlerin başında geliyor.

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