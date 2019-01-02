Bounedjah, Slimani yüzünden transferden vazgeçti
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani’nin durumu vatandaşına olumsuz anlamda ilham kaynağı oldu.
Katar Ligi'nde formasını giydiği Al Sadd takımıyla 13 maçta 26 gol atarak gol krallığında açık ara önde giden Cezayirli forvet Baghdad Bounedjah, Slimani yüzünden transfer olmaya cesaret edemiyor!
Cezayir'in Echorouk gazetesinin haberine göre, Avrupa'nın birçok ekibinden transfer teklifi alan Bounedjah, bu transfer tekliflerini Slimani yüzünden geri çeviriyor.
Echorouk gazetesinin 'Bounedjah, Slimani'nin yaşadıklarından korkuyor' başlığıyla yayınladığı haberde vatandaşının Fenerbahçe'de yaşadığı sıkıntılı günler sebebiyle Avrupa'ya transfer olmaktan çekindiği kaleme alındı.
Cezayir Milli Takımı'nın son dört maçında üç gol atan Bounedjah milli takımı son dönemde sırtlayan isimlerin başında geliyor.
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