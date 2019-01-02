Ersun Yanal, Antalya kampı öncesinde futbolcularla toplantı yaptı
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlarken, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla bir araya geldi.
Futbolculara Fenerbahçe'de olduklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Bu seyirci, 35 bin 801 seyirci ortalamasıyla 17'nci sırada olan bir takımın seyircisidir. Geçen yıldan yaklaşık yüzde 20 daha fazla seyirci gelmiş ve takıma sahip çıkmıştır. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir. Ama bazen herkes çok iyi olmasına rağmen kötü gidebilir. Ama bunu çevirmek bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir gerekçe, sağlam bir karakter getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"SAHİP OLDUĞUMUZ EN BÜYÜK ŞEY, BU TAKIMIN TARAFTARI VE CAMİASI"
Taraftarın bu takımın en büyük gücü olduğunu vurgulayan Yanal, "Bu takımın sahip olduğu en büyük şey, bu takımın taraftarı ve camiası. Bizim her alanda 1-0 önde başlamamıza neden oluyorlar. Bu büyük bir güçtür. Bu çok az camiada vardır. Öncelikle bunu bilelim. Bu desteği arkamıza alarak, skordan daha büyük hedefleri olan büyük bir camiada olduğumuzu anlayarak devam etmeliyiz" dedi.
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