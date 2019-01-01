01 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Stopere son iddia Marcano

Stopere son iddia Marcano
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

Bu sezon Serie A'da sadece 4 maçta oynayabilen için sarı-Lacivertliler'den teklif geldiğini yazan İtalyanlar, "Pazarlıklar sürüyor" dedi

Devre arasında savunmaya da takviye yapmayı planlayan 'nin gündeminde birçok isim yer alıyor... basınına göre Sarı-Lacivertliler, Roma formasını giyen ile ilgileniyor. Sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak Roma'ya transfer olan İspanyol yıldız, Serie A'da sadece 4 maçta forma giyebildi. İtalyan basını, "İki kulüp sıkı şekilde pazarlıklarını sürdürüyor" dedi.

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