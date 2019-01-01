Stopere son iddia Marcano

Bu sezon Serie A'da sadece 4 maçta oynayabilen Ivan Marcano için sarı-Lacivertliler'den teklif geldiğini yazan İtalyanlar, "Pazarlıklar sürüyor" dedi

Devre arasında savunmaya da takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyor... İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, Roma formasını giyen Ivan Marcano ile ilgileniyor. Sezon başında Porto'dan bedelsiz olarak Roma'ya transfer olan İspanyol yıldız, Serie A'da sadece 4 maçta forma giyebildi. İtalyan basını, "İki kulüp sıkı şekilde pazarlıklarını sürdürüyor" dedi.