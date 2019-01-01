01 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'ın bankosu Mehmet Ekici

Ersun Yanalın bankosu Mehmet Ekici
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 Giriş Tarihi: 31.12.2018

için 2. yarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yanal, yşadığı sakatlıkların ardından en formda dönemini yaşayan yıldız oyuncuya orta sahanı anahtarını verecek

Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan , ligin 2. yarısı için takviye peşinde koşarken, de adeta yeni bir transfer gibi olacak.

SAKATLIKLAR GERİDE KALDI

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkların pençesinden kurtulamayan Mehmet Ekici şu anda Sarı-Lacivertli takımdaki en formda dönemini yaşıyor.

OYUNU O YÖNLENDİRECEK

, Mehmet Ekici'yi orta sahanın bankosu olarak kullanacak. Ekici'yi oyunu yönlendiren oyuncu kullanmayı planlayan Yanal, yıldız oyuncunun hırsından ve azminden oldukça memnun.

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