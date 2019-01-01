Ersun Yanalın bankosu Mehmet Ekici

Mehmet Ekici için 2. yarıyla yeni bir dönem başlıyor. Yanal, yşadığı sakatlıkların ardından en formda dönemini yaşayan yıldız oyuncuya orta sahanı anahtarını verecek

Sezonun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, ligin 2. yarısı için takviye peşinde koşarken, Mehmet Ekici de adeta yeni bir transfer gibi olacak.



SAKATLIKLAR GERİDE KALDI



Fenerbahçe'ye geldiği günden beri sakatlıkların pençesinden kurtulamayan Mehmet Ekici şu anda Sarı-Lacivertli takımdaki en formda dönemini yaşıyor.



OYUNU O YÖNLENDİRECEK



Ersun Yanal, Mehmet Ekici'yi orta sahanın bankosu olarak kullanacak. Ekici'yi oyunu yönlendiren oyuncu kullanmayı planlayan Yanal, yıldız oyuncunun hırsından ve azminden oldukça memnun.