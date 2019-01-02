02 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

En iyisi Vesely!

En iyisi Vesely!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.01.2019

Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu , THY 'nde Aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi.

Vesely, Aralık ayında oynanan beş karşılaşmasında forma giydi. Panathinaikos, AX Milan, CSKA Moskova, Buducnost VOLI ve mücadelelerinde oynayan Vesely, 16.6 sayı , 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.2 top çalma ve 23.6 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Bu harika performans 'nin EuroLeague tarafından Aralık ayı MVP'si seçilmesini sağladı.
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