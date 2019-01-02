02 Ocak 2019, Çarşamba
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En iyisi Vesely!
Giriş Tarihi: 01.01.2019
Fenerbahçe Beko'nun başarılı pivotu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi.
Vesely, Aralık ayında oynanan beş Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giydi. Panathinaikos, AX Milan, CSKA Moskova, Buducnost VOLI ve Real Madrid mücadelelerinde oynayan Vesely, 16.6 sayı , 7.2 ribaund, 2.6 asist, 1.2 top çalma ve 23.6 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı. Bu harika performans Jan Vesely'nin EuroLeague tarafından Aralık ayı MVP'si seçilmesini sağladı.
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