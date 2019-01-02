02 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İki Hollandalı birlikte kutladı

İki Hollandalı birlikte kutladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2019

'ın iki yıldızı ile , yılbaşı kutlamalarını bir partide beraber gerçekleştirdi.

'ın iki yıldızı ile , yılbaşı kutlamalarını bir partide beraber gerçekleştirdi. Jeremain Lens'in Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta iki futbolcunun farklı stilleri dikkatleri çekti. İki yıldız futbolcunun Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde olduğu öğrenildi.

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