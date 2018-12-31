31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Aralık ayının MVP'si Vesely

Aralık ayının MVPsi Vesely
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 Giriş Tarihi: 31.12.2018

'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, Avrupa Ligi'nde aralık ayının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Vesely, 'nun 5 maçın tamamını kazandığı aralık ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Aralık ayında maç başına 16,6 sayı, 7,2 ribaunt, 2,6 asist, 1,2 top çalmayla oynayan 28 yaşındaki Vesely, ortalama 23,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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