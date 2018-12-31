Vieiradan Balotelli açıklaması

Vieira'dan Balotelli açıklaması
Nice’in hocası Vieira, Balotelli’ye nerede oynayacağına karar vermesi için birkaç gün süre verdiğini dile getirdi
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mario Balotelli için hocası Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Vieira, henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü oyuncu için, "Balotelli'ye birkaç gün süre verdim. Geleceğiyle ilgili düşünüp bir karar verecek. Sözleşmesi devam ediyor ama başka bir kulüple anlaşırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı. İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin İtalyan forvetin peşinde olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki yıldız için Fiorentina ve Marsilya'nın da takipte olduğu belirtiliyor.
1.5 milyon euro
Nice'in Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği yazılmıştı. Yıldız ismin, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Golü yok
Geçen sezon Nice formasıyla 26 gol atan Mario Balotelli, bu sezon henüz siftah yapamadı. Tecrübeli futbolcu, Fransa Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 758 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramayarak hayal kırıklığı yaşattı.
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