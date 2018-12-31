31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Vieira'dan Balotelli açıklaması

Vieiradan Balotelli açıklaması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2018

’in hocası Vieira, Balotelli’ye nerede oynayacağına karar vermesi için birkaç gün süre verdiğini dile getirdi

'nin gündemindeki için hocası Patrick Vieira'dan açıklama geldi. Vieira, henüz takımla çalışmalara başlamayan golcü oyuncu için, "Balotelli'ye birkaç gün süre verdim. Geleceğiyle ilgili düşünüp bir karar verecek. Sözleşmesi devam ediyor ama başka bir kulüple anlaşırsak her şey mümkün" ifadelerini kullandı. İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin İtalyan forvetin peşinde olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki yıldız için ve Marsilya'nın da takipte olduğu belirtiliyor.

1.5 milyon euro

'in Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli istediği yazılmıştı. Yıldız ismin, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Golü yok

Geçen sezon Nice formasıyla 26 gol atan Mario Balotelli, bu sezon henüz siftah yapamadı. Tecrübeli futbolcu, Ligi'nde forma giydiği 10 karşılaşmada 758 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramayarak hayal kırıklığı yaşattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Comolli’nin gözü Rojo’da Comolli’nin gözü Rojo’da
Fenerbahçeden çifte bomba Fenerbahçe'den çifte bomba
Slimani gemileri yaktı Slimani gemileri yaktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör