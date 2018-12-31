31 Aralık 2018, Pazartesi
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Benzia elde kaldı
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Lille geri almayı kabul etmedi. Teknik heyet mecburen kazanıp, yararlanmaya çalışacak
Yassine Benzia ikinci yarıda da Fenerbahçe'de oynayacak. Yönetim, ligin ilk devresinde ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli futbolcuyu, Lille'e geri göndermek istedi ancak kabul edilmedi. Lille'de sezon başında 2 maça çıktığı için başka takıma gitmesi de mümkün olmayan yıldız (!) devre arası kampına katılacak. Teknik heyet, sezon sonuna kadar kiralanan Benzia'nın performansını yükseltip elden gelince yararlanmaya çalışacak.
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