Benzia elde kaldı

Lille geri almayı kabul etmedi. Teknik heyet mecburen kazanıp, yararlanmaya çalışacak

Yassine Benzia ikinci yarıda da Fenerbahçe'de oynayacak. Yönetim, ligin ilk devresinde ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşatan Cezayirli futbolcuyu, Lille'e geri göndermek istedi ancak kabul edilmedi. Lille'de sezon başında 2 maça çıktığı için başka takıma gitmesi de mümkün olmayan yıldız (!) devre arası kampına katılacak. Teknik heyet, sezon sonuna kadar kiralanan Benzia'nın performansını yükseltip elden gelince yararlanmaya çalışacak.