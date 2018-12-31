31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hayat sana güzel!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2018

Bu sezon hiçbir maçta oynamayan , yıllık 2.1 milyon euro ile takımın en çok kazanan kalecisi durumunda

Sarı-lacıvertli takımda hayatından en fazla memnun olan isimlerin başında kaleci Kameni geliyor. Berke ve Harun'un gelmesinden sonra iyice yedek durumuna düşen 34 yaşındaki file bekçisi buna rağmen takımın en çok kazanan kalecisi durumunda. Yılda 2.1 milyon euro'yu cebe koyan Kamerunlu eldiven, Volkan'ın sezon başındaki TL üzerinden sözleşme yapmasıyla bu unvanı ele geçirdi. ile bir yıllık daha sözleşmesi olan , bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.

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