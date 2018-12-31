31 Aralık 2018, Pazartesi
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Hayat sana güzel!
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Bu sezon hiçbir maçta oynamayan Carlos Kameni, yıllık 2.1 milyon euro ile takımın en çok kazanan kalecisi durumunda
Sarı-lacıvertli takımda hayatından en fazla memnun olan isimlerin başında kaleci Kameni geliyor. Berke ve Harun'un gelmesinden sonra iyice yedek durumuna düşen 34 yaşındaki file bekçisi buna rağmen takımın en çok kazanan kalecisi durumunda. Yılda 2.1 milyon euro'yu cebe koyan Kamerunlu eldiven, Volkan'ın sezon başındaki TL üzerinden sözleşme yapmasıyla bu unvanı ele geçirdi. Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Carlos Kameni, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.
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