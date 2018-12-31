En iyisi Aykut Kocaman
2018’i iki takımda tamamlayan Aykut Kocaman , 2.11 ortalama ile ligde en fazla puan toplayan hoca oldu
Fenerbahçe'de başladığı 2018 yılını Konyaspor'da tamamlayan teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye'de en yüksek puan ortalamasının sahibi oldu. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yöneten Kocaman, sezon sonunda Ali Koç'un başkanlığı kazanmasıyla görevinden ayrılmıştı. Kasım ayında Konyaspor'a geri dönen Aykut Kocaman, 2018 yılını 2 takımda geçirdi. Bu süreçte 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan başarılı hoca, 2.22 gol ortalaması ve maç başına 0.88 gol yeme istatistiği elde etti. Aykut Kocaman 2.11 puan ortalaması ile Süper Lig'de yılın en iyi teknik direktörü oldu. Listede ikinci sıraya yerleşen Abdullah Avcı, 2.02, Terim de 1.85 puan ortalamasına imza attı
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