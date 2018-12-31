31 Aralık 2018, Pazartesi

FENERBAHÇE

Blok ustası Skrtel

Blok ustası Skrtel
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.12.2018

ligin ilk yarısında en çok gol yiyen takımlardan olsa bile Slovak stoper daha fazlasına engel oldu. Skrtel, 19 şut bloğuyla ligin en çok top kesen ismi

Sezonun ilk yarısında sadece 16 gol atıp 24 gol yiyerek Rize-Kasımpaşa (28), Akhisar-A.Gücü (26) ve 'dan sonra ligin en çok gol yiyen takımı olan 'de savunma oyuncusu buna rağmen bir istatistikte zirvede yer aldı. Ligde 15 maça çıkan 34 yaşındaki stoper, 19 şutu bloklayarak kaleyi daha fazla vurulmaktan korudu. Konyasporlu Uğur Demirok 16 şut bloğu ile 2. sıraya yerleşirken, Akhisarlı Caner Osmanpaşa, Rizesporlu Brabec ve Kasımpaşalı da 15 şuta engel oldular.

EN İSTİKRARLISI ROMAN

Kanarya'nın diğer stoperi Neustadter de eleştirilere rağmen takımın en istikrarlı ismi oldu. Rus savunmacı, 17 maçta 1515 dakika sahada kalarak sarılacivertlilerin en çok süre alan futbolcusu. ayrıca 754 kezle takımın en fazla isabetli pas atan ismi.

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