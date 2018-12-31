Blok ustası Skrtel
Fenerbahçe ligin ilk yarısında en çok gol yiyen takımlardan olsa bile Slovak stoper daha fazlasına engel oldu. Skrtel, 19 şut bloğuyla ligin en çok top kesen ismi
Sezonun ilk yarısında sadece 16 gol atıp 24 gol yiyerek Rize-Kasımpaşa (28), Akhisar-A.Gücü (26) ve Kayserispor'dan sonra ligin en çok gol yiyen takımı olan Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Martin Skrtel buna rağmen bir istatistikte zirvede yer aldı. Ligde 15 maça çıkan 34 yaşındaki stoper, 19 şutu bloklayarak kaleyi daha fazla vurulmaktan korudu. Konyasporlu Uğur Demirok 16 şut bloğu ile 2. sıraya yerleşirken, Akhisarlı Caner Osmanpaşa, Rizesporlu Brabec ve Kasımpaşalı Veysel Sarı da 15 şuta engel oldular.
EN İSTİKRARLISI ROMAN
Kanarya'nın diğer stoperi Neustadter de eleştirilere rağmen takımın en istikrarlı ismi oldu. Rus savunmacı, 17 maçta 1515 dakika sahada kalarak sarılacivertlilerin en çok süre alan futbolcusu. Roman ayrıca 754 kezle takımın en fazla isabetli pas atan ismi.
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