30 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Obradovic: "İyi başladık ve güzel bitirdik"

Obradovic: İyi başladık ve güzel bitirdik
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 Giriş Tarihi: 30.12.2018

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic,  Tekfen galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik" dedi.

Tahincioğlu Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Tekfen'i 91-61 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Sarı-lacivertli taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Sırp antrenör, maçla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi;
" maçından iki gün sonra bir maça hazırlanıp iyi konsantrasyonla oynamak hiç bir zaman kolay değil. Darüşşafaka Tekfen antrenör değişimden sonra agresif ve sert oynamaya başladı. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik. Tüm oyuncularıma oynama şansı verdiğim için mutluyum. Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum."

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN CEPHESİ

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ise, karşılaşmanın istedikleri gibi gitmediğini ifade ederek, "Karşılaşma arzu ettiğimiz şekilde geçmedi. İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı. Tüm karşılaşma sadece rakibi kovalamakla geçti. Rakibimizin bu maçı Real Madrid maçı kadar ciddiye alması bizim için gurur verici ancak rakibimizle baş etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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