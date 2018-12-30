30 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Skov çıkarması

Fenerbahçeye yeni Kuyt!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

FORVET harici defans, orta saha ve kanat takviyesi de yapacak olan sarı-lacivertli takımın, futbolunun parlayan yıldızı Robert Skov ile ilgilendiği belirtildi. Hatta yönetimin Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Danimarka ekibine teklifte bulunulduğu ileri sürüldü. 'Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, Kopenhag'da 34 maçta 20 gol, 4 asist üretince bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta görev yapan 1.83 boyundaki futbolcu, başarılı ortaları ve frikikleri ile hücumda önemli rol oynuyor. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Skov'un ortalama piyasa değeri 5 milyon euro.

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