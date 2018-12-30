Fenerbahçe'de Skov çıkarması
FORVET harici defans, orta saha ve kanat takviyesi de yapacak olan sarı-lacivertli takımın, Danimarka futbolunun parlayan yıldızı Robert Skov ile ilgilendiği belirtildi. Hatta yönetimin Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Danimarka ekibine teklifte bulunulduğu ileri sürüldü. 'Yeni Kuyt' olarak lanse edilen Skov, Kopenhag'da 34 maçta 20 gol, 4 asist üretince bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanatta görev yapan 1.83 boyundaki futbolcu, başarılı ortaları ve frikikleri ile hücumda önemli rol oynuyor. Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Skov'un ortalama piyasa değeri 5 milyon euro.
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