Fenerbahçe Leandro Pereirayı radarına aldı

Sarı-lacivertli yönetimin, geçen sezonu Chapecoense’de kiralık geçiren Brezilyalı oyuncu ile temasa başladığı iddia edildi Brezilya basını da “Chapecoense sözleşme uzatmak istedi ama Pereira, Avrupa’da bir kulübe gitmek için reddetti” diye yazdı

Fenerbahçe'de daha önce kısa bir süre gündeme gelen forvet Leandro Pereira isimi ağırlık kazanmaya başladı. Yönetim bonservisi Belçika ekibi Brugge'de olan ancak sezon sonu Chapecoense'de tamamlayan Pereira ile temaslara başladığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncunun menajerlik şirketi hem de Brugge ile rakamları konuşmaya başladığı ve transferi kiralık olarak bitirmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ismi yazılmasa da oyuncu ile ilgili bir iddia Brezilya basınında da yer aldı. Haberlerde "Chapecoense, 27 yaşındaki Leandro'nun kiralık sözleşmesini uzatmak istedi ancak Leandro, Avrupa'da başka bir takımda oynamak için bunu kabul etmedi. Yakında yeni bir durağı olabilir" denildi.