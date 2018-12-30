30 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Leandro Pereira'yı radarına aldı

Fenerbahçe Leandro Pereirayı radarına aldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Sarı-lacivertli yönetimin, geçen sezonu ’de kiralık geçiren Brezilyalı oyuncu ile temasa başladığı iddia edildi basını da “Chapecoense sözleşme uzatmak istedi ama Pereira, Avrupa’da bir kulübe gitmek için reddetti” diye yazdı

'de daha önce kısa bir süre gündeme gelen forvet isimi ağırlık kazanmaya başladı. Yönetim bonservisi ekibi Brugge'de olan ancak sezon sonu 'de tamamlayan Pereira ile temaslara başladığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncunun menajerlik şirketi hem de Brugge ile rakamları konuşmaya başladığı ve transferi kiralık olarak bitirmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ismi yazılmasa da oyuncu ile ilgili bir iddia basınında da yer aldı. Haberlerde "Chapecoense, 27 yaşındaki Leandro'nun kiralık sözleşmesini uzatmak istedi ancak Leandro, Avrupa'da başka bir takımda oynamak için bunu kabul etmedi. Yakında yeni bir durağı olabilir" denildi.

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