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Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018
Fenerbahçe'nin devre arası kamp programı belli oldu.
Sarı-lacivertli ekip, ligde ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek Fenerbahçe, 11 Ocak Cuma gününe kadar hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.
Sarı-lacivertli ekip, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.
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