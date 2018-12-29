29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Fenerbahçe AZ Alkmaar ile karşılaşacak
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 Giriş Tarihi: 29.12.2018

'nin devre arası kamp programı belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ligde ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü 'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Ocak Perşembe günü kamp için 'ya gidecek Fenerbahçe, Cuma gününe kadar hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Sarı-lacivertli ekip, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de ekibi ile oynayacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayıp, 'a dönecek.

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