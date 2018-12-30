30 Aralık 2018, Pazar

FENERBAHÇE

Caio’dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Caio’dan kötü haber!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.12.2018

Brezilyalı stoper ile anlaşmak üzere

'nin takıma katmak istediği isimleden biri de 'nun 25 yaşındaki stoperi Rodrigo 'ydu. Ancak başarılı stoper ülkesinin takımlarından 'yla anlaşmak üzere. Caio'nun hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor

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