Brezilyalı stoper Flamengo ile anlaşmak üzere

Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği isimleden biri de Sao Paulo'nun 25 yaşındaki stoperi Rodrigo Caio'ydu. Ancak başarılı stoper ülkesinin takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere. Caio'nun hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor