30 Aralık 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Caio’dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Brezilyalı stoper Flamengo ile anlaşmak üzere
Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği isimleden biri de Sao Paulo'nun 25 yaşındaki stoperi Rodrigo Caio'ydu. Ancak başarılı stoper ülkesinin takımlarından Flamengo'yla anlaşmak üzere. Caio'nun hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!