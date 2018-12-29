29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sadık'ın karnesi pekiyi

Sadıkın karnesi pekiyi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Yeni Malatya’dan resmen istenen stoper, ’in en iyisi.

Resmi teklif yapılan 'lu 'ın istatistikleri göz kamaştırıcı... 25 yaşındaki stoper, Spor Toto 'in ilk yarısında en fazla uzaklaştırma (121) yapan oyuncu oldu. Sadık, girdiği 125 ikili mücadelenin 90'ını kazanırken yakaladığı yüzde 72'lik oranla bu kategoride de en başarılı stoper konumunda. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor ile son bir görüşme yaparak Sadık Çiftpınar'ın transferine noktayı koyması bekleniyor.

KAMPA YETİŞSİN

, Sadık'ın kampına yetiştirilmesini istedi. Genç oyuncuya çok güvenen tecrübeli hocanın 2. yarıda defansta banko oynatmayı planladığı belirtildi.

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