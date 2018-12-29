Sadıkın karnesi pekiyi

Sadık'ın karnesi pekiyi
Yeni Malatya’dan resmen istenen stoper, Süper Lig’in en iyisi.
Resmi teklif yapılan Yeni Malatyaspor'lu Sadık Çiftpınar'ın istatistikleri göz kamaştırıcı... 25 yaşındaki stoper, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en fazla uzaklaştırma (121) yapan oyuncu oldu. Sadık, girdiği 125 ikili mücadelenin 90'ını kazanırken yakaladığı yüzde 72'lik oranla bu kategoride de en başarılı stoper konumunda. Sarı-lacivertli yönetimin, önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor ile son bir görüşme yaparak Sadık Çiftpınar'ın transferine noktayı koyması bekleniyor.
KAMPA YETİŞSİN
Ersun Yanal, Sadık'ın Antalya kampına yetiştirilmesini istedi. Genç oyuncuya çok güvenen tecrübeli hocanın 2. yarıda defansta banko oynatmayı planladığı belirtildi.
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