29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 14 futbolcu boşa çıkıyor

14 futbolcu boşa çıkıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

’de tam 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyo

'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slimani, Ayew ve Benzia kiralandıkları takımlara geri dönecek. , Neustadter, , (1 sene opsiyonlu), (1 sene opsiyonlu), Şener Özbayraklı, , Aatif, Volkan, ve Yiğithan sözleşmesi bitecek isimler.

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