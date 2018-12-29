29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 14 futbolcu boşa çıkıyor
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Fenerbahçe’de tam 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyo
Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slimani, Ayew ve Benzia kiralandıkları takımlara geri dönecek. Martin Skrtel, Neustadter, Tolga Ciğerci, Roberto Soldado (1 sene opsiyonlu), Mathieu Valbuena (1 sene opsiyonlu), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Aatif, Volkan, Erten Ersu ve Yiğithan sözleşmesi bitecek isimler.
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